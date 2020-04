Nach diesem Teaser stockte den Zuschauern der Atem: In der Vorschau für die Donnerstagsfolge von Big Brother hatte die Container-Insassin Gina Beckmann ihren Mitbewohnern unerwartete Neuigkeiten zu berichten: Aufgrund eines Regelverstoßes solle sie unverzüglich ihre Sachen packen und die wohl berühmteste WG des Landes verlassen. Was genau hinter dem überraschenden Cliffhanger steckte, löst Sat.1 endlich in der heutigen Episode auf...

"Ich habe gestern einen krassen Regelverstoß begangen. Ich soll jetzt meine Sachen packen und gehen. Ich weiß auch, was für ein Regelverstoß das war. Ich dachte halt, das wäre jetzt nicht so schlimm. Aber ich soll jetzt gehen. Ich will nicht unbedingt darüber reden", teilte Gina ihren Mitstreitern mysteriös mit. Das traf die anderen Kandidaten wie ein Schlag! Während Rebecca sofort auf Gina losging, um sie zu trösten, grinste sie selbst.

Kurz darauf folgte die Auflösung: "April, April!", platzte es aus der Blondine heraus. "Ich war dann selber so aufgeregt, weil ich selber so zittern musste, dann war ich selber so aufgeregt, dass ich mir selber geglaubt habe, was ich da so erzähl", erklärte sie hinterher im Sprechzimmer. Und ihre Mädels? Die waren tatsächlich darauf reingefallen! "Ich hasse dich wie die Pest", platzte es aus Michelle heraus. "Das hat mich so schockiert, ich hab damit nicht gerechnet. Das war richtig, richtig ätzend", meinte die Altenpflegerin zusätzlich.

Anzeige

© SAT.1 Rebecca und Gina bei "Big Brother"

Anzeige

© SAT.1 Gina Beckmann, "Big Brother"-Star

Anzeige

© SAT.1 Rebecca und Gina bei "Big Brother"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de