Hat sich die Fan-Meinung zu den Let's Dance-Stars in den vergangenen Wochen gewandelt? Als der Cast der diesjährigen Staffel verkündet wurde, zeigten sich viele Fans der Show noch enttäuscht. Schließlich waren Namen wie Moritz Hans, Loiza Lamers (25), Lili Paul-Roncalli (21) oder auch Tijan Njie (28) nicht jedem Zuschauer von Anfang an ein Begriff. Mittlerweile haben sich aber gerade einige der anfangs unbekannteren Kandidaten zu wahren Fan-Lieblingen entwickelt.

Vor allem Tijan und Lili belegen Woche für Woche die oberen Plätze bei der Tanzshow. Der Alles was zählt-Darsteller konnte das Publikum mit seinen Tanz-Skills sogar so umhauen, dass er in der Kennenlern-Show das goldene Ticket in die nächste Runde bekam. Aber auch Ninja Warrior Germany-Star Moritz gewinnt in letzter Zeit immer mehr Fan-Herzen für sich. Selbst Wendler-Freundin Laura Müller (19) – die vor ihrem Tanzdebüt noch mächtig Kritik einstecken musste – schafft es mittlerweile, bei den Zuschauern zu punkten: Bisher schlägt sie sich wacker in dem Tanzwettbewerb. Haben die Zuschauer sich also geirrt, was die "Let's Dance"-Besetzung betrifft?

Vor dem Start der Show waren in einer Promiflash-Umfrage noch satte 31,8 Prozent der Leser der Meinung, die "Let's Dance"-Kandidaten seien in diesem Jahr viel zu langweilig. Sie gaben sogar an, sich überhaupt nicht auf den diesjährigen Cast zu freuen. Das scheint sich aber mittlerweile geändert zu haben – zumindest, wenn man nach den üppigen Einschaltquoten geht. Was meint ihr: Habt ihr eure Meinung zu den "Let's Dance"-Stars geändert? Stimmt ab!

Getty Images Tijan Njie und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance"

Getty Images Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató bei "Let's Dance"

Getty Images Moritz Hans und Renata Lusin bei "Let's Dance"



