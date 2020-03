Die Zuschauer sind immer noch begeistert! Am Freitag flimmerte die fünfte Folge von Let's Dance über die deutschen TV-Mattscheiben. Trotz fehlendem Publikum, herber Kritik seitens der Tänzer und jeder Menge Abstand legten die verbliebenen Paare eine Hammer-Show hin und rissen nicht nur die Jury mit! Auch die Fernsehzuschauer waren mal wieder aus dem Häuschen, und das bescherte der beliebten Tanzshow Mega-Quoten: "Let's Dance" konnte insgesamt über zehn Millionen Fans begeistern!

Wie RTL in einer Pressemitteilung veröffentlichte, war die Show um die Juroren Joachim Llambi (55), Motsi Mabuse (38) und Jorge Gonzalez (52) wieder ein Quotenhit. Das große "90er-Jahre-Special" sahen sich insgesamt 10,63 Millionen Zuschauer an. In der wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erzielte die Sendung einen Spitzen-Marktanteil von 19,2 Prozent. Insgesamt konnte sich "Let's Dance" mit diesem Schnitt wieder einmal mit großem Vorsprung Platz eins an diesem TV-Abend sichern.

Nicht nur die Quoten stehen für die Sendung, auch Wendler-Freundin Laura Müller (19) sprach sich kurz vor der Show noch einmal für das Format aus – und machte deutlich, dass sie trotz der aktuellen Situation weiter tanzen will. "Natürlich ist das ganz schwierig, dass man nicht das Lachen verlernt. Deshalb hoffe ich, dass 'Let's Dance' nicht abgesagt wird", erzählte sie im RTL-Interview.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, Jury von "Let's Dance"

Anzeige

Instagram / robertbeitsch_official Laura Müller und Robert Beitsch bei "Let's Dance"

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller in der vierten "Let's Dance"-Show



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de