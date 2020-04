Der Hip-Hop ist bei den Let's Dance-Kandidaten einer der gefürchtetsten Tänze überhaupt – kein Wunder, wenn man bedenkt, wie viele Promis an dieser Performance bereits gescheitert sind. Vor allem die Darbietung von Moderatorin Katja Burkard (54) ist bis heute legendär. Den Tanz gibt es übrigens erst seit wenigen Jahren in der Show. Um genau zu sein, wurde der Hip-Hop erstmals 2014 auf die Bühne gebracht – von Oana Nechiti (32)!

Dieses Geheimnis gibt die Profitänzerin jetzt auf ihrer Instagram-Seite preis. Zu einem Throwback-Video ihrer Performance schreibt sie stolz: "Der erste Hip-Hop in der 'Let’s Dance'-Geschichte." Damals groovte sie mit Promi-Schützling Alexander Leipold (50) übers Parkett – auch er erinnert sich offenbar nur zu gut an diesen mehr oder weniger gelungenen Auftritt. "Danke, das war so toll", kommentiert der Sportler den Beitrag seiner ehemaligen Trainerin.

Der Hip-Hop brachte nicht nur die Kandidaten teilweise an ihre Grenzen – auch das Publikum freundete sich nicht so recht mit dem Tanzstil an. Deshalb schickten die Produzenten den Tanz erst einmal in den Winterschlaf. "Wir hatten mal Hip-Hop bei uns, das ist aber bei unseren Zuschauern nicht so gut angekommen", erklärte Juror Joachim Llambi (55) 2018 im Promiflash-Interview.

