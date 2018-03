Bei Let's Dance geht es in diesem Jahr wieder richtig rund. 13 verbliebene Promis kämpfen am Freitag auf dem Tanzparkett wieder um viele Punkte von der Jury – und natürlich um die Gunst der Zuschauer. Mit ausgefeilten Choreografien und klassischen Tänzen präsentieren sich die Stars Woche für Woche den Fans. Einen besonderen Tanzstil sieht man in den letzten Jahren aber nicht mehr: Den Hip-Hop. Jury-Mitglied Joachim Llambi (53) verrät jetzt, warum das so ist!

Im Interview mit Promiflash erklärt das "Let's Dance"-Urgestein nun, warum die Promis den Streetdance nicht mehr präsentieren: "Wir hatten mal Hip-Hop bei uns, das ist aber bei unseren Zuschauern nicht so gut angekommen." Eingefleischte Fans erinnern sich vielleicht noch an den etwas missglückten Hip-Hop-Auftritt von Moderatorin Katja Burkard (52) im Jahr 2015, das Jury-Urteil danach war vernichtend, Llambi vergab für die Performance nur einen Punkt. Dennoch will der 53-Jährige die Tanzart für die Zukunft nicht komplett ausklammern: "Mal sehen, ob wir dieses Jahr noch mal ein kleines Special da einfügen."

Llambi erklärt aber auch, warum Hip-Hop einfach nicht mehr auf der "Let's Dance"-Agenda steht: "Letztendlich wollen unsere Zuschauer und Zuschauerinnen eher so dieses Standard, Latein, diese Klassiker sehen. Vielleicht noch mal eine Salsa dabei oder dieser Contemporary. Das sind so diese Standard- und Lateintänze, die wir gerne machen und die auch unsere Zuschauer gerne sehen." Wie auch wieder am Freitag – dann gibt's für alle Fans ab 20.15 Uhr neue, frische Tänze der Paare.

(c) RTL / Stefan Gregorowius Joachim Llambi, Tanz-Experte

Sascha Steinbach / Getty Images Katja Burkard und Paul Lorenz tanzen Hip Hop bei "Let's Dance"

Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, "Let's Dance"-Jury

