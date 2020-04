Wer wird heute Abend bei Let's Dance die Nase vorn haben? Noch neun Kandidaten kämpfen um den Titel "Dancing Star 2020", nachdem Sükrü Pehlivan (47) und seine Tanzpartnerin Alona Uehlin (30) in der vergangenen Folge ausgeschieden sind. Wer die "Let's Dance"-Trophäe am Ende mit nach Hause nehmen kann, ist also noch völlig offen. Auch die Promiflash-Leser sind sich offenbar noch uneinig: Luca Hänni ist zwar euer Favorit – sein Vorsprung ist allerdings nicht wirklich groß.

Bei einer Promiflash-Umfrage über den beliebtesten "Let's Dance"-Teilnehmer belegt der Schweizer mit 1.107 von insgesamt 4.765 Stimmen [Stand: 03.04., 13:30 Uhr] den ersten Platz. Also sehen satte 23,2 Prozent der Fans den ehemaligen DSDS-Sieger als Favoriten. Darauf darf Luca sich allerdings nicht ausruhen. Tijan Njie (28), Lili Paul-Roncalli (21) und Moritz Hans sind dem Sänger mit jeweils 21,4 Prozent, 20,7 Prozent und 20,0 Prozent Stimmenanteil ziemlich dicht auf den Fersen.

Die restlichen fünf Kandidaten Ulrike von der Groeben (63), Laura Müller (19), Martin Klempnow (46), Ilka Bessin (48) und Loiza Lamers (25) können hingegen nur wenige Zuschauer von sich überzeugen. Für Loiza stimmten gerade einmal 35 Leser, und mit bloß 0,4 Prozent der Stimmen belegt Ulrike den letzten Platz.

Getty Images Tijan Njie und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance"

Getty Images Moritz Hans und Renata Lusin bei "Let's Dance"

Getty Images Ulrike von der Groeben und Valentin Lusin tanzen bei "Let's Dance", Februar 2020



