Lijana eckt mit ihrem Verhalten gerade ganz schön an! Die Kandidatin der diesjährigen Germany's next Topmodel-Staffel bekam vor allem wegen ihres Verhaltens in der vergangenen zehnten Episode Kritik. Gemeinsam mit Mitstreiterin Maribel absolvierte sie einen Videodreh – die Mädchen bekamen für ihre Leistung das höchste Lob des Tages von Heidi Klum (46). Weil Maribel sonst eher schlechter abschneidet, fand Lijana, ihre Kollegin müsste ihr dafür danken, nun wegen ihr in dieser Challenge zu den besten Kandidatinnen zu zählen. Einer geht diese Einstellung nun gewaltig gegen den Strich: Queen of Drags-Star Katy Bähm (26)!

"Ich finde ihr Kameradenschwein-Verhalten total asozial", rastet Katy bei Promiflash aus und fügt hinzu: "Ich meine, wir Drags waren ja in unserer Show schon teilweise schlimm, aber die toppt das schon mehrfach." Lijanas Rumgehacke auf Maribel habe der Schönheit schon beim Zuschauen wehgetan. Das Verhalten der Kasselerin sei charakterschwach.

Katys Meinung zu Lijana ist eindeutig: "Sie ist ein supersüßes Mädchen, aber ich mag sie von dem, was ich zu sehen bekomme her gar nicht." Wie seht ihr das? Hätte Lijana sich gegenüber Maribel zurückhalten sollen? Stimmt ab!

Instagram / lijana_ka Lijana, bekannt aus "Germany's next Topmodel" 2020

Bieber, Tamara/ Action Press Katy Bähm bei der Preview von "Queen of Drags" in Berlin

KAT / MEGA GNTM-Kandidatin Lijana am Set



