Mit diesem Beitrag sorgt Vanessa Hudgens (31) für gute Laune! Die High School Musical-Darstellerin lässt ihre Fans im Netz an ihrem Leben teilhaben. Momentan teilt sie sogar fast täglich Fotos mit ihrer Community. Besonders gern zeigt die Beauty dabei ihren Hund Darla. Nun präsentierte Vanessa einen anderen Liebling aus ihrem Leben. In einem niedlichen Video trällert sie ausgelassen mit ihrer Mutter Gina Guangco!

In dem Clip, den die 31-Jährige auf Instagram veröffentlicht hat, singen sie und ihre Mutti zu Julie Andrews' Hit "My Favorite Things" aus dem Musical "The Sound of Music" – und scheinen dabei mächtig Spaß zu haben! Dabei handelt es sich um einen Moment, den Vanessa offenbar auch ihrer Community nicht vorenthalten wollte. "Mama und ich sitzen im Auto und singen ein wenig Karaoke. Sie ist einfach die Süßeste! Ich musste das einfach teilen!", kommentierte die Schauspielerin den Clip.

Vanessa und ihre Mutter haben ein inniges Verhältnis, vor allem seit ihr Vater Greg 2016 seinem Krebsleiden erlag. Gemeinsame Postings mit Gina veröffentlicht die Schönheit jedoch nur selten. Umso größer war demnach nun die Freude bei Vanessas Fans über die Veröffentlichung dieses Mutter-Tochter-Moments.

