Ist Germany's next Topmodel doch nicht so vielfältig, wie immer betont wird? Bei der Show wird Diversity seit den vergangenen Staffeln besonders großgeschrieben. Schönheiten aller Körpergrößen und Körperformen können sich inzwischen bei dem Format bewerben und auf einen Platz im Cast hoffen. Noch vor wenigen Jahren hatte man sich strikt an die typischen Modelmaße gehalten. Unter einer Größe von 1,75 Metern hätte man sich zum Beispiel gar nicht erst bewerben müssen. Das sieht heutzutage ganz anders aus – oder etwa doch nicht? Promiflash hat erfahren, dass Elena Krawzow, eine fast blinde Profischwimmerin, extra von der GNTM-Produktion angefragt, dann aber doch abgelehnt wurde!

Elena hat aufgrund einer Netzhauterkrankung nur noch drei Prozent Sehkraft. Trotzdem schaffte es die 26-Jährige bis zur Deutschen Schwimmmeisterschaft – und zwar nicht diejenige im paralympischen Bereich. Auch bei "Germany's next Topmodel" hätte sie gerne ihr Glück versucht, doch dieser Versuch blieb ihr verwehrt. Elena erklärt gegenüber Promiflash, dass eine GNTM-Mitarbeiterin sich schriftlich mit einer Anfrage für die Show an sie gewandt habe. "GNTM war auf der Suche nach einer passenden Kandidatin mit einer Behinderung. So stand es in der Anfrage", betont die Sportlerin.

Erst habe Elena der Produktion ihre Maße und weitere Informationen zugeschickt, dann habe sie ein Vorstellungsvideo gedreht. "In einem darauffolgenden Telefongespräch wurde ich von einer GNTM-Mitarbeiterin zu meiner Behinderung genauer ausgefragt", berichtet die gebürtige Kasachin weiter. Es sei darum gegangen, ob sie sich alleine in einem Raum bewegen oder den Laufsteg sehen könne. "Gesagt wurde mir in einem späteren Telefonat, dass sie ein Model mit einer kleinen, aber doch sichtbaren Behinderung suchen", erinnert sich Elena an die plötzliche Absage.

Das Fazit der jungen Frau: "Ich war ein wenig enttäuscht, dass man mir diese Aufgabe nicht zugetraut hat und meine Behinderung nicht passend war." Sie stelle sich gerne neuen Herausforderungen und hätte sich auf eine Teilnahme bei GNTM gefreut.

Und was sagt ProSieben zu den Schilderungen? Gegenüber Promiflash erklärt Sendersprecherin Tina Land: "GNTM steht für mehr als das klassische Schönheitsideal. Jede Bewerberin, die meint, dass sie Model werden will und kann, ist willkommen. Dafür steht der Cast auch in diesem Jahr. Für eine blinde Bewerberin müssten wir die eine oder andere Challenge anpassen. Und würden es auch tun."

