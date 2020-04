2012 nahm Sara Kulka (29) bei Germany's next Topmodel teil und noch heute kann sich die Influencerin genau an ihre Zeit bei der Castingshow erinnern. Die Leipzigerin belegte damals den fünften Platz, galt als Paradiesvogel der Staffel, weil sie vor allem durch ihr offene Art auffiel. Gegenüber Promiflash hat Sara nun verraten, dass die GNTM-Zeit zu einer der besten ihres Lebens zählt – und ein paar Show-Geheimnisse packt sie auch aus.

Während Heidi Klum (46) heutzutage vor allem auf Diversity setzt, hielt sich die Produktion 2012 meist noch an strenge Vorgaben. "Ich bin mit 21 zum Casting gegangen und mir wurde gesagt, dass ich zu alt bin und mit 1,76 Metern zu klein und meine Brüste sind auch ein bisschen groß, vielleicht zu groß", erinnert sich Sara zurück. In der derzeitigen 15. Staffel gab es hingegen sogar eine 28-jährige Teilnehmerin – und auch die Größe der Brüste spielt in der heutigen GNTM-TV-Welt keine Rolle mehr.

Was sich von damals zu heute ebenfalls verändert hat: Die Vergütung für die Teilnahme. Vor acht Jahren gab es nur für ergatterte Jobs eine Vergütung. Zwar gibt es auch heutzutage kein festes Honorar für die TV-Zeit der Castingshow-Girls, allerdings verdienen die meisten Mädchen schon während GNTM Geld als Influencerinnen, indem sie Produkte aus der Show bewerben. In den vergangenen Jahren waren das zum Beispiel Kameras oder auch ein Eistee. Dieses Jahr wurde bereits eine Handtaschenmarke auf den Accounts der Mädchen vorgestellt.

Sara Kulka beim Finale der siebten Staffel von "Germany's next Topmodel", 2012

Sara Kulka, bekannt aus "Germany's next Topmodel" 2012

Sara Kulka, Dezember 2019



