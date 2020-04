Die DSDS-Sieger-Singles stehen bereits fest – in diesem Jahr performen alle vier Finalisten denselben Song: "Eine Nacht". Inzwischen wurden die jeweiligen Versionen bereits auf diversen Streaming-Portalen veröffentlicht. Außer bei Joshua Tappe gehen alle Interpretationen in Richtung Schlager, was bei den restlichen Kandidaten ein sehr beliebtes Genre ist. Paulina Wagner performte bereits von Anfang an eine Schlagernummer nach der anderen. Gegenüber Promiflash verriet sie jetzt, wie es für sie war, ihre eigene Single das erste Mal zu hören.

"Ich war natürlich total baff, weil es im Studio noch mal ganz anders klingt und dann seine eigene Stimme und den fertigen Mix zu hören...", erinnerte sich die 22-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Das sei echt cool gewesen und habe sie in diesem Augenblick auch sehr stolz gemacht. Sie erklärte: "So einen Moment hatte ich halt noch nie."

Darüber hinaus kann sich Paulina gut mit ihrem Song identifizieren: "Als ich ihn das erste Mal gehört habe, habe ich mir gedacht: 'Top, der ist auf Deutsch und geht in Richtung Pop und Schlager.'" Doch die Nummer sei wirklich nicht einfach: "Die Range ist nicht zu unterschätzen und daran musste ich auch ein bisschen arbeiten, aber das macht das Ganze ja auch interessant." Herausforderungen seien bei DSDS schließlich gern gesehen.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Kandidatin Paulina Wagner

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Kandidatin Paulina Wagner

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Kandidatin Paulina Wagner



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de