Verlassen sich die DSDS-Finalisten nur auf ihr Stimmtraining, damit ihre Auftritte gelingen? Heute Abend steht das große Finale von "Deutschland sucht den Superstar" an. Chiara D'Amico, Paulina Wagner, Joshua Tappe und Ramon Kaselowsky haben es geschafft, sich bis in die letzte Runde zu kämpfen. Doch brachte sie nur ihr Talent ans Ziel oder haben die Finalisten womöglich mit Glücksbringern etwas nachgeholfen?

Paulina verriet im Promiflash-Interview: "Ich habe ein Armband von meinen Uni-Mädels geschenkt bekommen. Da sind fünf Steine dran und ich bin dann der sechste und ich glaube, das hat mir Glück gebracht." Das Schmuckstück hatten ihre Freundinnen ihr in der ersten Liveshow bereits überreicht. Auch Joshua setzt auf derartige Unterstützung in Form eines Talismans: "Damals, als ich Krebs hatte, habe ich von meiner Mutter einen Schutzengel bekommen und der begleitet mich auch bei DSDS."

Der Gegenstand, den Ramon als Glücksbringer in seiner Tasche mit sich trägt, wurde auf der TV-Bühne sogar schon zur Schau gestellt – Florian Silbereisens Unterhose! "Der schenkt dir in der Livesendung eine rote Glücksunterhose von sich. Das kann, glaube ich, nicht jeder von sich behaupten! Dann sehe ich die natürlich als Glücksbringer." Ramons Mitstreiterin Chiara hält dagegen weniger an Materiellem fest: "Mein Glücksbringer ist meine Familie in meinem Herzen."

