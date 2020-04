Liebe und Hass liegen in der Kardashian Familie sehr nah bei einander, wie kürzlich ein Streit zwischen Kim (39) und Kourtney Kardashian (40) zeigte. Dass es auch anders geht, zeigen Kim und Khloe (35). Die Schwestern sind nämlich seit der Geburt von Khloes Tochter Dream (3) ein Herz und eine Seele, wie sie im Netz erklärten. Die Mutterrolle habe die beiden noch stärker zusammengeschweißt.

Während der Premiere der ersten Folge, der mittlerweile 18. Staffel, von Keeping up with the Kardashians war Khloe Kardashian besonders aktiv auf Twitter. Der Reality Star antwortete einem Fan, dem die veränderte Dynamik zwischen den Schwestern auffiel: "Als ich schwanger wurde, kamen Kim und ich uns viel näher und ich hatte Angst, dass wir auseinanderdriften würden, sobald ich das Baby hatte, aber das taten wir nicht."

Im Gegenteil – Kim schwärmte im Juni 2018 gegenüber dem People Magazine, das die Schwestern über alles reden können und Khloe sich sogar einige Teile von Kims Schwangerschaftskleidung ausgeliehen hatte. "Wir teilen alle unsere Tipps mit einander."

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren Kindern Psalm, North, Chicago und Saint

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und True Thompson im März 2020

Anzeige

Getty Images Kim und Khloe Kardashian 2017 in New York

Ist euch aufgefallen, wie sehr sich die Beziehung von Kim und Khloe verändert hat? Das merkt man doch sofort! Nein, mir ist nichts aufgefallen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de