Pink (40) braucht Zeit für ihre Familie! Seit März 2018 ist die Sängerin mit ihrer "Beautiful Trauma World Tour" unterwegs gewesen, die gerade erst ihr Ende fand. Ihr Ehemann Carey Hart (44) und ihre Kinder Willow Sage (8) und Jameson Moon (2) haben sie während der gesamten Zeit überall hin begleitet – was für alle nicht immer einfach war. Nach über anderthalb Jahren auf der Bühne ist für Pink nun klar, sie legt erst mal eine Pause ein!

Im einem Interview mit Entertainment Tonight offenbarte sie jetzt, dass sie das Jahr 2020 voll und ganz für ihre Familie nutzen möchte. "Wir haben zweieinhalb Jahre Musik gemacht und Willow ist jetzt wieder in der Schule. Jameson wird bald in die Vorschule gehen. Es ist eine Art 'Jahr der Familie'", erklärte Pink. Ihre Familie hat nach dieser anstrengenden Zeit den Vorrang. Vor allem ihrem Ehemann, mit dem sie nächstes Jahr den 14. Hochzeitstag feiert, will sie jetzt den Rücken stärken: "Carey hat auch eine Menge am Laufen. Er unterstützt mich immer, er folgt mir um die ganze Welt und jetzt ist er an der Reihe."

Trotzdem begleitet Pinks Familie sie gern, wenn sie mal wieder beruflich unterwegs ist. Erst am vergangenem Mittwoch kam sie mit ihrer Rasselbande zu den CMA Awards in Nashville. "Sie machen es für mich einfach spaßiger. Sie selbst haben so viel Spaß. Es gibt so viel zu sehen und es ist wirklich cool", betonte sie.

Instagram / pink Carey Hart und Pink mit ihren Kids Jameson Moon und Willow Sage

Anzeige

Getty Images Pink und Ehemann Carey Hart im Januar 2018

Anzeige

Getty Images Pink mit Sohn Jameson, Tochter Willow und Ehemann Carey Hart bei den CMA Awards 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de