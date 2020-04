Bei Hilary Duff (32) kommt der Spaß zu Hause nicht zu kurz! Die "Lizzy McGuire"-Darstellerin ist inzwischen zweifache Mutter und gewährt auf Social Media regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben. Aktuell befindet sich die Schauspielerin zusammen mit ihrem Mann Matthew Koma, der gemeinsamen Tochter Banks und ihrem Sohn Luca in freiwilliger häuslicher Isolation. Doch das scheint Letzterem wohl nicht allzu gut zu bekommen: Er kam jetzt auf eine ziemlich verrückte Idee.

Wie Us Weekly berichtet, veröffentlichte Hilary in ihrer Instagram-Story ein Video, in dem der achtjährige Luca sich offenbar uneinig mit der 17 Monate alten Banks war: Er sperrte seine Schwester kurzerhand in einen Hundekäfig! Während er dabei verschmitzt in die Kamera grinste, schien das Baby das eher weniger lustig zu finden. Denn Banks guckte ganz traurig hinter dem Gitter hervor. Ihre 32-jährige Mutter nahm diese Aktion aber anscheinend dennoch mit Humor und kommentierte: "Bei welchem Tag sind wir?"

Lucas Schwester Banks hat aber offenbar auch ziemlich viel Quatsch im Kopf. Erst kürzlich wurde sie mit ihren Eltern beim Einkaufen gesehen und machte dabei ordentlich Faxen. Sie wollte sich partout nicht auf dem Arm ihrer Mutter halten und hampelte ganz schön herum.

