Endlich hat das Warten ein Ende: Hilary Duff (31) ist Mama geworden! Im Juni verkündete die Sängerin, dass sie und ihr On-Off-Freund Matthew Koma Nachwuchs erwarten. Auch das Geschlecht ihres zweiten Kindes verriet sie bereits: Hilary durfte sich nach Söhnchen Luca Comrie (6) über ein Töchterchen freuen: Die überstolzen Eltern können ihr Baby-Glück kaum fassen – das sie bereits vergangene Woche überkommen hat!

Am Donnerstag erblickte ihre Tochter Banks Violet Bair das Licht der Welt. Die Geburt des Wonneproppens scheint gut verlaufen zu sein, Details gaben die 31-Jährige und ihr Liebster nicht bekannt. Auf Instagram verkündeten Hilary jedoch: "Dieses kleine Etwas hat unsere Herzen gestohlen! Sie ist am Donnerstagnachmittag in unsere Welt gekommen und ist absolut magisch."

Auch Matthew ist überwältigt von seinen Gefühlen – er ist zum ersten Mal Papa geworden: "Wir begrüßen eine wunderschöne Tochter, kleine Schwester und beste Freundin fürs Leben", schrieb Matthew auf seinem Profil und schwärmte weiter: "Ich könnte nicht dankbarer für meine wachsende Familie sein."

WENN.com Luca Comrie, Hilary Duff und Matthew Koma

Instagram / hilaryduff Banks Violet Bair, Tochter von Hilary Duff

MEGA Hilary Duff mit Freund Matthew Koma Anfang Oktober 2018 in Los Angeles

