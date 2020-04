Worauf dürfen sich die Zuschauer beim Deutschland sucht den Superstar-Finale freuen? Am kommenden Samstag ist es endlich soweit: Die 17. Staffel der beliebten Gesangsshow geht in die letzte Runde! Noch einmal treten Chiara D'Amico, Paulina Wagner, Joshua Tappe und Ramon Kaselowsky im TV gegeneinander an. Um zum "Superstar 2020" gekürt zu werden, haben die vier Sänger sich eine Menge einfallen lassen!

Im Promiflash-Interview gaben die Talente erste Hinweise, womit sie die Zuschauer am Wochenende von sich überzeugen wollen. Joshua wird bei dem Song "Supergirl" von Reamonn nicht alleine auf der Bühne stehen. "Ich werde mit [einer] Tänzerin auftreten, und wir werden eine verführerische Atmosphäre schaffen. Wir werden den Song auf der Bühne wirklich leben", verriet er. Auch Paulina setzt mit Sarah Connors (39) Song "Wie schön du bist" auf eine emotionale Performance, will bei "Sieben Leben für Dich" dann aber richtig Gas geben: "Mit dem Song von Maite Kelly (40) werde ich wieder meine starke, kämpferische Seite zeigen."

Ebenfalls sehr actionreich wird offenbar Chiaras Auftritt. Der Schlager-Fan übt sich erneut in einem anderen Genre und präsentiert die Nummer "Baby One More Time" der Pop-Prinzessin Britney Spears (38). Ob die quirlige Brünette das Kultvideo zum Song nachspielen wird? Das deutete sie zumindest an: "Die Zuschauer können sich auf eine Schulbank gefasst machen!" Ramon hielt sich bezüglich seiner Performance zwar noch bedeckt, glaubt aber an den Unterhaltungswert der gesamten Sendung: "Die Zuschauer dürfen sich auf eine sehr, sehr schöne Show freuen, weil jeder Kandidat sein Bestes geben wird."

Instagram / joshuatappe.official Joshua Tappe und Pietro Lombardi im Dezember 2019

Instagram / paulinawagner_official Paulina Wagner im November 2019

Instagram / chiaradamicoofficial Chiara D'Amico im November 2019



