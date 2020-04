Jan Fedder (✝64) und seine Frau Marion lebten nicht in einer klassischen Ehe! Im Dezember 2019 war der Schauspieler an den Folgen seiner Mundhöhlenkrebs-Erkrankung gestorben. Neben zahlreichen trauernden Fans und prominenten Freunden hinterließ der Star aus Serien wie "Großstadtrevier" und "Neues aus Büttenwarder" auch seine Ehefrau. Seit 2000 war Jan mit der Blondine verheiratet. Zusammen gewohnt haben die beiden jedoch nie...

Jans Biograph Tim Pröse erklärte gegenüber Spiegel Panorama: "Er sagte mir, dass er nie mit einer Frau hätte zusammenleben können. Es war in seiner Beziehung zu Marion von Anfang an klar, dass beide alleine leben würden. Sie hat sich immer mehr damit anfreunden können." Der 64-Jährige habe die Vorstellung geliebt, sich aufeinander freuen und Zeit miteinander verbringen, aber auch wieder auseinander gehen zu können. Für ein paar Jahre hätten die Eheleute zumindest an Wochenenden zusammen gelebt, aber auch das hätten sie trotz aufrichtiger Liebe wieder geändert.

Für Jan war klar, dass seine Frau nach seinem Tod wieder glücklich werden soll. Auf seiner Trauerfeier in Hamburg hat sein bester Freund Marion Zeilen von dem TV-Star vorgelesen. "Genieße das Leben in vollen Zügen, so wie ich es getan habe, so wie wir es getan haben und wie ich es mir von dir wünsche. Süße, scheiß auf die Presse. Verstecke dich nicht. Lebe dein Leben", hieß es darin.

Getty Images Marion und Jan Fedder bei der Bambi-Verleihung 2010

ActionPress Jan Fedder auf dem 21. Filmfest Hamburg

Getty Images Jan Fedder mit seiner Frau Marion in Potsdamm



