Wegducken Eva – Oliver Pocher (42) schießt scharf! Der Comedian hat am Wochenende sein neuestes Video zum Thema "Influencer-Bashing" auf seinem Instagram-Account veröffentlicht. Und seine Follower durften sich über eine ganz besondere Version freuen. In einem Bachelor-Spezial zog er unter anderem über Jade Übach (26), Gerda Lewis (27) und Andrej Mangold (33) her. Eine Rosendame regte ihn besonders auf: Evanthia Benetatou (27) – der ehemaligen Zweitplatzierten des Dating-Formats schenkte er besonders viel Sendezeit!

Zwei Dinge machten den Mehrfach-Papa wütend: Zum einen konnte er nicht verstehen, warum Eva, trotz Virusinfektion, Jade nach ihrem Big Brother-Auszug in Empfang genommen hatte. Zum anderen sorgte ein Wutanfall von ihr bei ihm für Kopfschütteln: Zur Demonstration ließ Oli Evas aktuelle Insta-Story laufen – darin beschwert sich die Griechin lauthals: "Ich musste zum Orthopäden und ich bin gesund und es ist akut, da hat er mich einfach nach Hause geschickt. Wollt ihr mich auf den Armen nehmen?", fragte sie aufgebracht. Man fühle sich nach dieser Erkrankung ja, als hätte man die Pest gehabt, führte sie aus. "Wenn ein alter Mann ein Problem und Angst hat, dann muss er seine Klinik schließen", forderte sie. Das müsse man der Ärztekammer melden, fügte sie hinzu.

Das war für Pocher natürlich eine Mega-Steilvorlage: Nach dem Abspielen der Video-Sequenzen parodierte er die Trash-Beauty: "Die Ärztekammer soll da was machen, Merkel muss sich dazu äußern. Ihre Schulter tut ihr so weh, sie konnte kaum ihr Handy richtig halten", gab der Blondschopf überspitzt zum Besten.

Anzeige

Getty Images Oliver Pocher im Dezember 2015 in Köln

Anzeige

© Sat.1 Eva Benetatou bei "Promi Big Brother"

Anzeige

Getty Images Oliver Pocher im November 2013 in München



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de