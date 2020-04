Diese Songauswahl passte dieser kleinen Kandidatin bei The Voice Kids überhaupt nicht! Die elfjährige Learta trat am Sonntag im ersten Battle der diesjährigen Staffel der Castingshow gegen Junior-Rapper David und Elin an. Alle drei waren im Team der Kinderband Deine Freunde. Die zwei Musiker suchten für das Trio das Lied "Emanuela" von Fettes Brot aus. Dass sie einen Rap-Song performen sollte, gefiel Learta allerdings gar nicht – weswegen sie bei den Proben auch ein wenig herumzickte.

Als Florian Sump (38) und Lukas Nimscheck ihren Schützlingen die Songauswahl präsentierten, mussten sie eine Sache feststellen: "Alle drei kannten den Song nicht." Trotzdem versuchten sich David und Elin an dem Song, nur Learta wollte zunächst nicht einstimmen. Deine Freunde waren jedoch nicht sauer, sondern konnten ihre Skepsis verstehen: "Sie wollte die großen Gefühle, einen Song von den großen Diven und sie hat Fettes Brot bekommen." Bereits im Vorfeld war die Berlinerin besorgt gewesen, dass ein Rap-Song kommen würde, denn ihr Konkurrent David war Rapper. "Dann kann ich ja gleich gehen", sagte sie.

Doch Learta fang sich wieder und probte fleißig mit ihren Mitstreitern. Anschließend legten die drei einen tollen Auftritt hin. "Ich bin mega-stolz, dass es aufgegangen ist. Learta, du fandest den Song richtig kacke am Anfang, deswegen finde ich es toll, dass du so abgeliefert hast, das kann so nicht jeder", lobte Lukas die Nachwuchssängerin. Leider schaffte es die Mini-Powerfrau nicht in die nächste Runde, stattdessen kam David weiter.

SAT.1/André Kowalski Deine Freunde bei "The Voice Kids"

Sat.1 / André Kowalski Die "The Voice Kids"-Kandidaten Elin, David und Learta

© SAT.1/André Kowalski Die Coaches von "The Voice Kids" 2020

