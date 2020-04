Vorsicht, dieses Bild könnte zu Schnappatmung führen! Frei nach dem Motto "Ein schöner Rücken kann auch entzücken" präsentierte eine Promi-Dame nun ihre Kehrseite – und das splitterfasernackt. Lasziv hat die unbekannte Beauty ihre Haare im Nacken zusammengefasst und gewährt damit freie Sicht auf ein Drachen-Tattoo, das ihre komplette linke Seite ziert. Aber wer hat sich dieses Motiv nur stechen lassen?

Es ist Charlotte Crosby (29)! Die ehemalige Geordie Shore-Darstellerin ist dafür bekannt, nicht mit ihren Reizen zu geizen. Auf ihrem Instagram-Profil zeigt sie sich regelmäßig in knappen Outfits – aber so nackt bekam ihre Community sie bisher nicht zu Gesicht. Zu dem verführerischen Schnappschuss verfasste die Britin folgende vielsagende Zeilen: "Lass mich bitte zu genau diesem Moment zurückkehren. Ich würde gern ein Leben lang in diesem Moment verharren."

Na, ob sie diesen Post wohl ihrem neuen Freund gewidmet hat? Die 29-Jährige soll angeblich frisch verliebt sein – und zwar in Influencer Liam Beaumont. Bisher hat Charlotte die Beziehung noch nicht offiziell bestätigt, auch auf ein Pärchenfoto warten die Fans noch immer vergeblich. Aber vielleicht hat der Hottie ja dieses Bild von seiner Liebsten geschossen.

Anzeige

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby, bekannt aus "Geordie Shore"

Anzeige

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosbys Tattoo

Anzeige

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby im März 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de