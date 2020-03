Charlotte Crosby (29) schwebt angeblich wieder auf Wolke sieben! Der ehemalige Geordie Shore-Star hatte in den vergangenen Monaten nicht viel Glück in der Liebe. Erst trennte sie sich nach zwei Jahren Beziehung von ihrem Freund Joshua Ritchie. Wenig später bandelte sie im australischen Dschungelcamp mit Reality-TV-Star Ryan Gallagher an – aber auch diese Romanze ging schnell in die Brüche. Jetzt scheint es in Liebesdingen für Charlotte aber wieder bergauf zu gehen: Sie soll frisch verliebt sein!

Wie ein Insider gegenüber The Sun verriet, soll die 29-Jährige Anfang des Jahres im Dubai-Urlaub den Content Creator Liam Beaumont kennen und lieben gelernt haben. Offenbar hat ihr gemeinsamer Freund DJ Christ Wright die beiden einander vorgestellt. Obwohl Charlotte schon ordentlich Schmetterlinge im Bauch haben soll, wollen die beiden offenbar nichts überstürzen. "Er hat all die Qualitäten, die sie in ihrer letzten Beziehung vermisst hat, aber sie wollen es langsam angehen lassen und genießen es einfach", meinte die Quelle. Liam und Charlotte haben sich selbst bisher noch nicht zu den Liebes-News geäußert.

Aufgrund des Coronavirus können die beiden Verliebten sich zurzeit allerdings nicht sehen. "Sie stecken gerade in unterschiedlichen Teilen dieser Welt fest und es fällt ihnen schwer, dass sie nicht wissen, wann sie sich wiedertreffen werden", erklärte der Insider.

Instagram / liambeauvideo Liam Beaumont, Content Creator

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby, Januar 2020

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby, Reality-TV-Star



