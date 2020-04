Bonnie Strange (33) findet gerade heraus, dass sie anders ist! Die Mama der kleinen Goldie Venus (1) entdeckt vor Kurzem, dass sie sich nicht wie der Großteil der Menschen Dinge bildlich vor dem inneren Auge vorstellen kann. Wenn das Model beispielsweise an sein Baby denkt und die Augen schließt, sieht es kein konkretes Bild, sondern komplett schwarz. Bonnie ist total baff, als sie herausfindet, dass sie damit offenbar zu einer Minderheit gehört: Sie leidet unter Aphantasie, dem fehlenden funktionierenden bildlichen Vorstellungsvermögen!

Ganz aufgeregt berichtete Bonnie ihren Followern von dieser Entdeckung in ihrer Instagram-Story. Bis zuletzt habe sie nicht gewusst, dass Menschen wirklich einen Strand bildlich sehen können, wenn sie sich diesen mit geschlossenen Augen vorstellen. "Das ist für mich so krass. Das ist so surreal, dass man so was kann. Ich denke mir viele Dinge aus, ich bin ein kreativer Mensch, aber ich sehe keine Bilder dazu. Ich muss meine Bilder fotografieren, wenn ich sie sehen will", erzählte sie. Nach der Erkenntnis vor wenigen Stunden habe sie sogar die eine oder andere Träne vergossen.

Auf einmal ergeben auch Erinnerungen aus ihrer Kindheit Sinn: Als ihr Papa ihr damals beim Einschlafen vorgeschlagen habe, einfach Schafe zu zählen, habe sie sich gefragt, ob man wegen der Dunkelheit vor dem inneren Auge einfach müde werde. Richtige Schafe hätte sie nämlich nie sehen können. "Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals diese Fähigkeit besessen habe. Voll schade", schloss die 33-Jährige ab. Inzwischen haben sich viele Fans bei ihr gemeldet und erzählen, dass es ihnen genauso geht.

ActionPress Bonnie Strange im November 2017

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange im Dezember 2019

Actionpress/ Chris Emil Janßen Bonnie Strange, Model



