Endlich bekommen Bonnie Stranges (33) Fans ihre Tochter wieder zu sehen! Monatelang mussten die Follower des Models auf Bilder und Aufnahmen der kleinen Goldie Venus (1) verzichten – die hielt sie bewusst aus der Öffentlichkeit und den sozialen Medien heraus. Inzwischen hat die Blondine ihre Meinung wohl aber geändert: Seit Anfang Dezember zeigt sie ihr Mini-Me wieder! Auch zu Weihnachten grüßte Bonnie jetzt mit einem zauberhaften Goldie-Foto.

Den farbenprächtigen Schnappschuss postete die Beauty nun auf Instagram. Auf dem Bild posieren Mama und Tochter in zusammenpassenden Santa-Anzügen – vor der traumhaften Strandkulisse ihrer Wahlheimat Ibiza. Während die 33-Jährige glücklich in die Kamera lächelt, blickt die Einjährige in die Ferne, sodass ihr Gesicht nur im Profil zu sehen ist. "Merry, Merry Christmas von unserer kleinen Familie an eure", schrieb Bonnie in der Bildunterschrift.

In ihrer Story machte die Influencerin dann noch ein überraschendes Geständnis: Das sei das erste Weihnachtsfest, das Bonnie seit ihren Tagen als Teenagerin genießen kann – dank Goldie! Was haltet ihr von dem Foto? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange im Dezember 2019

Instagram / bonniestrange Goldie Venus, Tochter von Bonnie Strange

Instagram / bonniestrange Goldie Venus Weilert an Weihnachten 2019

