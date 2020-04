Dass das Model-Business kein Zuckerschlecken ist, war schon allseits bekannt – doch was Claudia Schiffer (49) jetzt erzählt, übertrifft wohl so einiges. Die Blondine gehörte in den 90er-Jahren zu den gefragtesten Models überhaupt, stand für zahlreiche namhafte Labels vor der Kamera und schmückte die internationalen Laufstege. Der Erfolg brachte allerdings auch schnell Schattenseiten mit sich. In einem Interview spricht Claudia jetzt offen über ihre Erfahrungen als angesagtes Supermodel.

"Es war irre. Als wäre man ein Rockstar", gibt die heute 49-Jährige im Gespräch mit der britischen Ausgabe des Magazins Elle preis. Eigentlich habe sie früher nie beabsichtigt, mit dem Modeln berühmt zu werden. Allerdings sprach sich der Name Claudia Schiffer in der Branche schnell herum – und der Hype um sie wurde immer größer. Irgendwann war das Interesse an ihrer Person so extrem, dass zu jeder Modenschau, für die sie gebucht war, Sicherheitskräfte anrücken mussten. Doch selbst die Security konnte nicht verhindern, dass sogar Claudias Unterwäsche auf mysteriöse Weise den Weg nach draußen fand. "Wenn ich vom Laufsteg wiederkam, war regelmäßig meine Unterwäsche verschwunden – mein BH, meine Unterhose... weg", erinnert sie sich.

Aktuell genießt die Dreifach-Mama es sehr, dass es in ihrem Leben wieder ruhiger geworden ist – sie hat absolut kein Problem damit, der jüngeren Generation das Zepter zu übergeben. Ab und zu macht sie dennoch eine Ausnahme: So zum Beispiel im vergangenen Jahr für ein Cover-Shooting der Zeitschrift Vogue.

Anzeige

Getty Images Claudia Schiffer. Model

Anzeige

Getty Images Claudia Schiffer im Jahr 2017

Anzeige

Getty Images Claudia Schiffer im Mai 2019 in New York



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de