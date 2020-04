Was für eine fiese Aufgabe für Serkan Yavuz (27) und Pat Müller! Bei Big Brother zählt für die Bewohner derzeit nur eins: die Bewertungen der Zuschauer. Um weiterhin im Container bleiben zu dürfen, müssen die Teilnehmer auf ihre Fans vertrauen. Um erst gar nicht auf der Abschussliste zu landen, ist aber auch die Unterstützung der WG-Mitbewohner nötig. Weil Serkan und Pat vom großen Bruder allerdings die Anweisung erhalten, die fiesesten Kommentaren der Community über Cedric Beidinger als ihre eigenen zu verkaufen, ist dieser total geknickt. Er bricht in Tränen aus.

In der heutigen Folge der TV-Show wirft Serkan dem 26-Jährigen nicht nur an den Kopf, ein Mitläufer zu sein, sondern auch, dass er kein Durchsetzungsvermögen habe. Auch Philipp unterstützt den Regensburger in seiner vermeintlichen Auffassung. Für Cedric bringen diese Anmerkungen das Fass zum Überlaufen: Er kann die Tränen nicht länger zurückhalten. "Du kennst mich nicht, du weißt nicht, wer ich bin, was ich die letzten Jahre durchgemacht habe", zeigt er sich total enttäuscht und traurig.

Aber nicht nur Cedric gehen diese Vorwürfe an die Substanz. Auch Serkan, der den Heulkrampf des Sicherheitsdienst-Mitarbeiters erst ausgelöst hat, ist sichtlich geknickt. "Bitte lös das jetzt auf, er tut mir so leid", richtet er das Wort an den großen Bruder und wünscht sich, seine Aussagen endlich erklären zu dürfen. Sein Wunsch wird kurz darauf tatsächlich erhört und die Situation wird aufgeklärt.

