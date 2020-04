Wahrheit oder Pflicht? Das wäre bei Big Brother wohl eine Spur zu langweilig – in der Reality-TV-Show gibt es daher nur letztere Option! Da die Container-Stars im App-Ranking diese Woche in der Kategorie "Mutig" bewertet werden, beweisen die Fernsehgesichter in der heutigen Folge, was in ihnen steckt. Eines sei vorab gesagt: Es wird ziemlich nackt – und zwar nicht nur, was die Körper der Sat.1-Bekanntheiten angeht...

Während Tim erst zögert und dann doch im Adamskostüm durchs Haus spaziert, stürzt sich Michelle sofort auf die Aufgabe. Sie lässt alle Hüllen fallen, rennt nackig und ohne Hilfsmittel durch den Außenbereich des Blockhauses. Bei Vanessa und Serkan Yavuz (27) wird die Nacktheit aufs Gesicht begrenzt – sie müssen sich von jeweils einer Augenbraue verabschieden! Nach der radikalen Rasur hat vor allem der Kuppelshow-Star an seinem neuen Look zu knabbern – er kann den blanken Horror schließlich nicht wie Vani mit einem Pony verstecken.

Daraufhin versucht Pat Müller, der übrigens einen Ekel-Cocktail trinken muss, dem Freund von Carina Spack (23) eine neue Braue aufzumalen – das Resultat ist allerdings wenig zufriedenstellend. Gina Beckmann alias die Ulknudel vom Dienst und Cedric Beidinger ziehen sich Kondome über den Kopf. Sie müssen sie mit der Nase aufblasen und zum Platzen bringen. Denny Heidrich und Co. greifen derweil in eine Gruselbox, um das zwischen Tierchen liegende Bonbon zu finden und zu essen.

© SAT.1 Serkan Yavuz im "Big Brother"-Haus

© SAT.1 "Big Brother"-Kandidatin Vanessa

© SAT.1 Serkan Yavuz und Pat Müller

© SAT.1 Pat Müller, "Big Brother"-Kandidat

© SAT.1 Gina Beckmann, "Big Brother"-Star

© SAT.1 Denny Heidrich, "Big Brother"-Star

© SAT.1 Cedric bei "Big Brother"



