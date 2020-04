In schwierigen Zeiten macht auch sie eine Ausnahme! Seit 1952 ist Queen Elizabeth II. (93) Königin des Vereinigten Königreichs Großbritannien, Nordirland und dem Commonwealth. Einmal im Jahr spricht die Monarchin direkt zu ihrem Volk – in der Weihnachtsansprache. Doch nun machte das britische Oberhaupt eine Ausnahme: Erst zum vierten Mal während ihre Herrschaft wandte sich die Queen in einer gesonderten Rede an die Briten!

In ihrer Ansprache am Sonntagabend betonte die 93-Jährige, dass die Bevölkerung in dieser Zeit noch mehr zusammen- und durchhalten solle. "Aber es werden wieder bessere Tage kommen, wir werden mit unseren Freunden vereint sein, wir werden mit unseren Familien vereint sein. Wir werden uns wiedersehen", so die Monarchin in ihrer Rede an die Nation. Zuletzt hatte sich die Königin 2002 nach dem Tod ihrer Mutter, 1997 vor der Beisetzung Prinzessin Dianas (✝36) und 1991 während des Golfkriegs an das Volk gewandt.

Seit dem 19. März wohnt die Queen mit ihrem Ehemann Prinz Philip (98) aufgrund der aktuellen Umstände auf Schloss Windsor. Schon vor über zwei Wochen richtete sich die Royal mit Zeilen im Netz an die Bevölkerung. "Wir sind alle angewiesen, unsere übliche Routine und normalen Lebensabläufe zum Wohle unserer Gemeinschaft und derer, die gerade besonders gefährdet sind, aufzugeben", ließ sie in einem Instagram-Beitrag verlauten.

Getty Images Queen Elizabeth II. im April 2020

Getty Images Queen Elizabeth II. im Oktober 2002

Getty Images Die Queen am Commonwealth Day 2020

