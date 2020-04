Harte Zeiten für Michael Wendler (47)! Wegen der aktuellen Krisensituation kann der Schlagerstar schon seit ein paar Wochen keine Konzerte mehr geben – seine Gage fällt damit weg. Ende März sprach der Musiker offen über seine wirtschaftliche Lage: Er lebe momentan vom Geld seiner Freundin Laura Müller (19)! Dieses Geständnis sorgte bei seinen Fans für gemischte Reaktionen. Auch Reality-TV-Kollege Bastian Yotta (43) hat eine deutliche Meinung zu dem Thema: Er hat Mitleid mit der 19-Jährigen!

"Das finde ich nicht gut", betonte er jetzt im Promiflash-Interview. "Für mich muss ein Mann in der Lage sein, für die Frau zu sorgen. Das ist einfach meine Einstellung." Er selbst habe noch nie aus der Tasche einer Frau gelebt und würde das auch nicht wollen. "Gerade wenn das so ein junges Mädel ist, tut mir das leid. Ich meine, die hat jetzt einen unglaublichen Druck, Kohle reinzubringen, damit er davon leben kann", meinte Bastian weiter und fügte hinzu: "Also das ist ein absolutes No-Go."

Der Vorschlag des Selfmade-Millionärs: Der Wendler solle sich von ihm in Sachen Finanzen coachen lassen! Das habe er dem "Sie liebt den DJ"-Interpreten auch schon via Social Media vorgeschlagen. Reagierte der Schlagersänger denn schon auf das Angebot? "Nein, er hat sich noch nicht gemeldet", schilderte Yotta. "Ich warte immer noch auf eine Nachricht."

Getty Images Laura Müller und Michael Wendler

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller in Köln bei "Let's Dance" im März 2020

Instagram / yotta_life Bastian Yotta, Reality-TV-Star



