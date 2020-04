Theresia Fischer (28) möchte ohne Einschränkungen zeigen, wie wohl sie sich in ihrem Körper fühlt! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin wird von ihren Fans vor allem wegen ihrer offenen Art geliebt. So zeigt sich das Model auch im Umgang mit ihren Körper – sie nimmt ihre Fans bei ihren Work-outs mit und hat kein Problem, sich auch mal freizügig auf roten Teppichen und im Netz zu präsentieren, denn die Beauty ist stolz auf ihre Weiblichkeit. Doch nicht auf allen Plattformen scheint dies auch erlaubt, wie Theresia jetzt in einem besonderen Statement kritisiert!

Auf Instagram veröffentlicht die Blondine einen kurzen Clip, in dem sie sich zuerst ohne Make-up und in einem weiten Shirt und kurz darauf aufgehübscht und oben ohne zeigt. Ihre Hand und ihr Arm verdecken dabei die Brüste. Für Theresia ist diese Offenherzigkeit kein Problem – doch im Netz stößt sie damit auf Grenzen. Sie prangert unter ihrem Post an: "Girlpower! Ich kann beim besten Willen nicht verstehen, wie es in der heutigen Zeit überhaupt noch möglich sein kann, dass Männer ihren freien Oberkörper auf sämtlichen Social-Media-Kanälen zur Schau stellen können und wir Mädels mit verdeckter Hand vor der Brust bei TikTok abgelehnt werden? Ich bin doch nicht annähernd nackt", echauffierte sich die 28-Jährige über die Mini-Video-App.

Theresia möchte damit auf, ihrer Meinung nach, eine "gesellschaftliche Scheinheiligkeit" aufmerksam machen: "Blanke Ärsche und pralle Dekolletés als gegeben zu nehmen und die Brust einer Frau als Tabu sehen", kritisierte sie weiter.

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer, Model

gbrci / Future Image / ActionPress Theresia Fischer bei der Musicalpremiere von "Pretty Woman"

Instagram / theresia.gntm.2019 Theresia Fischer, Model



