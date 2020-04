Ob Pia Peukmann bei diesen schlüpfrigen Szenen wohl noch an der Beziehung zu Calvin Kleinen festhalten wird? Das Paar stellt seine Liebe momentan bei Temptation Island auf die Probe und besonders der 27-Jährige zeigte sich bisher äußerst empfänglich für die Verführungen der Single-Ladys. In der heutigen Folge geht Jacqueline Siemsen in die Offensive – und Calvin kann nicht komplett widerstehen...

Die 29-Jährige ging zunächst in Calvins Zimmer unter die Dusche und warf sich danach vor seinen Augen in ein sehr aufreizendes, enges Kleid, das den einstigen Playboy nicht kalt ließ. "Die Jacky ist halt sehr sexy. Sie weiß, was sie hat, wer sie ist und was sie tut", erklärte er. Es kam aber noch besser: Die Blondine zog sich demonstrativ ihren Slip aus und warf ihn auf den Boden – Calvins Reaktion: Vor Schreck fiel ihm die Zigarette aus dem Mund. Unten ohne machte sich Jacky auf zur Party und als sie vor dem Musiker auf dem Tisch Platz nahm, riskierte er einen Blick in ihren blanken Schritt – oder besser gesagt: Er starrte wie hypnotisiert zwischen ihre Beine und konnte ein Grinsen nicht unterdrücken.

Zum krönenden Abschluss der Nacht teilten sie sich auch noch ein Bett – vielleicht zu viel des Guten? Calvin ist sich keiner Schuld bewusst, im Gegenteil! "Ich finde, gerade jetzt habe ich 'Temptation Island' bestanden", erklärte er Jacky, die sich währenddessen an ihn kuschelte.

Alle Infos zu "Temptation Island - Versuchung im Paradies" bei TVNOW.

TVNOW / Frank Fastner "Temptation Island"-Kandidaten Calvin und Pia

TV NOW Jacqueline Siemsen und Calvin Kleinen bei "Temptation Island" 2020

Instagram / calvinkleinen Calvin Kleinen, "Temptation Island"-Kandidat 2020



