Geht es bei Temptation Island heute Abend zwischen Calvin Kleinen und Jacqueline Siemsen richtig zur Sache? Schon in den vergangenen Folgen der Verführungs-Show ging der eigentlich an Pia Peukmann vergebene Aachener bereits ordentlich ran – und steckte bei einer wilden Party sogar seinen Kopf zwischen die Brüste von Single-Lady Roxy. Doch damit nicht genug: In der aktuellen Episode landet der Muskelmann mit einer weiteren Dame im Bett – ob es zu mehr kommt?

Achtung Spoiler – wer sich heute Abend überraschen lassen möchte, der sollte jetzt nicht weiterlesen!

In einem ersten Video auf RTL.de ist bereits deutlich zu erkennen: Calvin lässt keine Flirt-Chance aus! Nach der feuchtfröhlichen Feierei genehmigen sich der Blondschopf und Verführerin Jacky noch einen Absacker im Zimmer des Weiberhelds. Nach einigen Drinks liegen beiden ineinander verknotet auf dem Bett – und kommen sich immer näher! "Können wir kurz die Kameras ausmachen?", fragt die 29-Jährige frech – und auch Calvin scheint vom nächsten Schritt nicht ganz abgeneigt: "Du bist halt einfach die beste Verführerin! Ich vertraue dir noch nicht so ganz!"

Was Freundin Pia wohl zu diesen Bildern sagen wird? Schließlich werden die Pärchen am Lagerfeuer stets mit den Fehltritten ihrer Liebsten konfrontiert – und von so viel Körperkontakt dürfte die Kosmetikerin nicht allzu begeistert sein. Was denkt ihr: Wird zwischen Calvin und Jacky noch mehr laufen? Stimmt unten ab.

