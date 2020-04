Tallulah Willis (26) hat sich für eine neue Frisur entschieden – und ihr berühmter Vater musste als Stylist fungieren! Derzeit befindet sich die Schauspielerin zusammen mit ihren beiden Schwestern Rumer (31) und Scout (28) in häuslicher Quarantäne. Und auch ihre geschiedenen Eltern Bruce Willis (65) und Demi Moore (57) sind mit im Haus. Dass der Familie schnell etwas einfällt, um aufkommende Langeweile zu bekämpfen, das bewiesen sie in dieser Woche eindrucksvoll: Tallulah trennte sich von ihren Haaren und trägt nun einen raspelkurzen Buzz-Cut!

Für dieses Styling ist niemand Geringeres als ihr Papa verantwortlich, wie diverse Videos von Dienstag auf Instagram belegen. Hoch konzentriert rasiert der "The Sixth Sense"-Darsteller in den Clips die Haare seiner 26-jährigen Tochter im Badezimmer ab – und der scheint es zu gefallen, denn lächelnd posiert sie mit dem Schnitt vorm Spiegel. "Ich werde sehr ernst, wenn ich Köpfe rasiere!", kommentiert Schwester Rumer ihrerseits einen Videoschnipsel, in dem sie den Feinschliff der Frisur übernimmt.

Das Umstyling hatte schließlich auch einen Zweck: Hinterher posierte Tallulah oben ohne für ihre Schwester und die setzte den Buzz-Cut in einer Fotoreihe ganz besonders in Szene. Ihre Fans erinnerte Tallulah mit der Frisur wiederum an ihre Mutter in ihrer Rolle als Jordan O’Neil in "Die Akte Jane". In dem Streifen verkörperte sie 1997 einen weiblichen Lieutenant der US-Navy und hatte dafür ebenfalls das Haupthaar komplett abrasiert.

Instagram / buuski Bruce und Tallulah Willis

Instagram / rumerwillis Tallulah, Bruce und Rumer Willis

Hulton Archive / Getty Images Demi Moore in "Die Akte Jane"



