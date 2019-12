Tallulah Willis hat es wieder getan! Die 25-jährige Tochter von Hollywood-Star Demi Moore (57) lässt sich bei Frisuren gerne von den unzähligen Looks ihrer Mutter inspirieren. Ihr radikalster Schritt: Sie ließ sich den Kopf komplett kahl rasieren. Ganz nach dem Vorbild ihrer Mama im Film "Die Akte Jane" von 1997. Jetzt hat sich die Nachwuchsdarstellerin an Demis Kurzhaarschnitt in "Ghost" orientiert – mit einer verblüffenden Ähnlichkeit im Endergebnis!

Auf Instagram zeigte sich Tallulah (25) mit ihrem neuen Haarschnitt und begeisterte die Nutzer mit der enormen Ähnlichkeit zu Demi. Zu ihrem Selfie vor dem Spiegel schrieb sie scherzhaft: "Wir haben die Demi gemacht". Dazu postete sie zwei Schnappschüsse ihrer Mutter aus dem Streifen "Ghost". Den Fans gefiel der trendige Elfen-Haarschnitt der Tochter von Bruce Willis (64): "Omg du bist der Zwilling deiner Mum!"

In dem Kult-Film "Ghost – Nachricht von Sam" aus dem Jahr 1990 spielten Demi und Patrick Swayze (✝57) die Hauptrollen. Der verstorbene Kino-Star spielte den toten Freund der Künstlerin Molly, der versuchte, sie mithilfe einer Psychologin aus der Geisterwelt zu kontaktieren. Denn der erfolgreiche Banker Sam Wheat wurde ermordet und wollte seinen Mörder zur Strecke bringen.

Instagram / buuski Tallulah Willis im November 2019

Getty Images Demi Moore in Cannes 1997

ImagePressAgency Tallulah Willis in Hollywood 2019

