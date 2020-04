Rodrigo Alves (36) genießt ihre neuen weiblichen Rundungen. Der Beauty-OP-Fan ist als sogenannter Real-Life-Ken berühmt geworden. Vor einigen Monaten gab der Brite schließlich bekannt: Er möchte in Zukunft als Frau leben. Mittlerweile heißt Roddy Jessica – und ihrem weiblichen Traumkörper ist sie mittlerweile durch einen wahren OP-Marathon schon ein ganzes Stück näher gekommen. Im Netz präsentiert sie jetzt ganz stolz ihre neuen Brüste.

Jessica kann sich schon seit einigen Wochen über ihren brandneuen Vorbau freuen. So offenherzig, wie in ihrer aktuellen Instagram-Story zeigte sie sich bisher noch nie. Darin ließ die 36-Jährige alle Hüllen fallen und teilte ein Oben-ohne-Bild von sich. Ihre Brüste werden auf der Aufnahme nur von zwei Insta-Like-Symbolen bedeckt. Ganz klar also: Jessica fühlt sich in ihrem neuen Körper pudelwohl.

Für ihren perfekten Frauen-Look musste die ehemalige Celebrity Big Brother-Kandidatin allerdings auch heftige Schmerzen über sich ergehen lassen. Nach ihrer OP-Verwandlung hatte sie extrem geschwollene Augen und konnte kaum noch sprechen. Was sagt ihr dazu, dass Jessica sich so offenherzig zeigt. Stimmt ab!

Getty Images Rodrigo Alves im September 2018

Instagram / rodrigoalvesuk Jessica Alves, ehemals Rodrigo Alves

Instagram / rodrigoalvesuk Rodrigo Alves nach seiner Gesichts-OP



