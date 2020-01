Rodrigo Alves (36) streift seine Männlichkeit ab! Mit seinen unzähligen Schönheits-Operationen hat sich der gebürtige Brasilianer in den vergangenen Jahren einen Namen als Real-Life-Ken gemacht. Vor wenigen Monaten verkündete der Teilnehmer des britischen Promi Big Brother schließlich, dass er sich in eine Real-Life-Barbie verwandeln und zur Frau werden möchte. Nun hat sich der 36-Jährige diesen Traum erfüllt: Rodrigo lebt ab sofort als Trans-Dame!

Im Interview mit Mirror sprach der Reality-TV-Star offen über seine Verwandlung: "Ich bin als Ken berühmt geworden, aber ich habe mich tief in mir drin immer mehr wie Barbie gefühlt!" Bereits drei Monate lang habe Rodrigo heimlich als Frau gelebt und sich nun endlich getraut, sich der Öffentlichkeit zu zeigen. "Ich liebe es und alles, was damit verbunden ist. Ich gehe in Friseursalons, Nagelstudios, lasse Augenbrauen und Wimpern machen. Ich kaufe Kleider, High Heels und trage sexy Dessous!", schwärmte der Blondschopf von seinem neuen Dasein.

Ab sofort nennt sich Rodrigo Roddy – von sich selbst spricht der OP-Fan als "sie". Aktuell unterzieht sich die Neu-Barbie bereits einer Hormontherapie.

Rocky/WENN.com Rodrigo Alves bei den ITV Studios

Mirrorpix / MEGA Rodrigo Alves bei seinem Coming-out als Trans-Frau

Mirrorpix / MEGA Rodrigo Alves als Roddy

