Laura Müller (19) ist noch immer so verliebt in ihren Michael Wendler (47)! Seit über einem Jahr sind der Schlagerstar und die Let's Dance-Teilnehmerin schon ein Paar und schweben noch immer auf Wolken sieben. Der Wendler plauderte kürzlich über seine Verlobungspläne. Er habe sogar vor, die Zeremonie mit der TV-Kamera begleiten zu lassen. Damit geht auch für Laura ein großer Wunsch in Erfüllung – immerhin ist der Sänger ihre große Liebe. Im Netz machte sie ihrem Michi nun eine niedliche Liebeserklärung!

Auf Instagram veröffentlichte die 19-Jährige eine Fotoreihe mit ihrem Liebsten von einem gemeinsamen TV-Auftritt. "Es gibt nichts Schöneres, als wahrhaftig geliebt zu werden! Das Gefühl, wenn man ohne den anderen nicht mehr leben kann und es nichts Wundervolleres gibt, als morgens gemeinsam aufzuwachen und abends gemeinsam einzuschlafen und zu kuscheln." Ihre Gefühle für den 47-Jährigen unterstrich sie mit verliebten Herz-Emojis. Worte, die offenbar direkt in Michaels Herz gingen – er kommentierte die Liebesbotschaft seiner Partnerin mit den Worten: "Oh mein Gott, wie lieb!"

Auch ihren letzten "Let's Dance"-Tanz am vergangenen Freitag widmete Laura dem "Egal"-Interpreten. Gemeinsam mit Tanzpartner Christian Polanc (41) gab das Playboy-Model einen flotten Jive zu "Dein ist mein ganzes Herz" zum Besten. "Also ich tanze natürlich besonders für Michael diese Woche. Unsere Liebe hat sich in den vergangenen Monaten noch mehr verstärkt. [...] Ich habe unfassbares Vertrauen in diesen Mann", erklärte sie in dem Einspieler.

ActionPress Michael Wendler und Laura Müller bei "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!" im März 2020

Getty Images Laura Müller und Michael Wendler bei "Let's Dance"

Thomas Burg/ Action Press Laura Müller und Michael Wendler bei "Let's Dance"



