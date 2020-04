Wie sieht es eigentlich mit einem Heiratsantrag für Laura Müller (19) aus? Erst kürzlich ließ ihr Freund Michael Wendler (47) durchblicken, dass er seine Partnerin noch in diesem Jahr ehelichen möchte. Auch, dass ein TV-Team die Trauung begleiten wird, verkündete das Paar bereits. Eines fehlt derzeit allerdings noch: der Antrag. Bislang soll der Schlagerstar noch nicht vor seiner Laura auf die Knie gegangen sein. Jetzt verrät er Details über seine Verlobungspläne!

"Wir sind auf jeden Fall auf Go! Wenn alles klappt, wird 2020 noch ein wunderschönes Jahr werden. Bevor das aber zum Thema wird, muss der Antrag her", zeigt sich der Wendler gegenüber RTL realistisch und gibt zu: "Durch diese turbulenten Zeiten wird die Umsetzung aber schwierig. Es fängt ja schon damit an, dass alle Juweliere zu haben." Für die Verlobung mit der aktuellen Let's Dance-Kandidatin muss sich der Wahl-Amerikaner wohl etwas ganz Besonderes überlegen.

Darüber würde sich Laura selbst wohl auch riesig freuen. Für die 19-Jährige findet Micha auch im Interview emotionale Worte: "Ich war noch niemals in meinem Leben so verliebt. Du vervollständigst mich jeden Tag, Schatzi. Es ist, als hätte ich dich mein Leben lang gesucht." Zeilen, die seiner Ex-Frau Claudia Norberg (49) womöglich einen Stich versetzen könnten.

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Laura Müller und Michael Wendler bei "Let's Dance"

ActionPress Michael Wendler und Laura Müller bei "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!" im März 2020

Thomas Burg/ Action Press Laura Müller und Michael Wendler bei "Let's Dance"



