Hatte Nina Dobrev (31) etwa einen Übernachtungsgast? Seit Ende März sorgen der Vampire Diaries-Star und Shaun White (33) für eine brodelnde Gerüchteküche. Nachdem die beiden bei einer gemeinsamen Fahrradtour gesehen worden waren, gab es viel Gemunkel über eine mögliche Liaison. Die Schauspielerin und der Profi-Snowboarder äußern sich bisher nicht zu den Liebes-Spekulationen – heizen sie dafür aber noch mehr an: Shaun wurde nun vor Ninas Haus gesichtet!

Paparazzi-Aufnahmen von Hollywood Life zeigen, wie der 33-Jährige in einem schwarzen Shirt, gleichfarbiger Jogginghose und blauer Kappe sowie einer Atemmaske am vergangenen Montagmorgen von Ninas Haus zu seinem Auto ging. So wie es aussieht, hat der Sportler wohl die Nacht bei seiner Vielleicht-Freundin verbracht. Nina wurde ebenfalls fotografiert. Sie kam in einem weißen Pullover und lockeren Jeans aus ihrem Anwesen. Sie versteckte sich hinter einer großen Sonnenbrille, getarnt mit einer XXL-Wollmütze.

Ein Insider hatte kürzlich bereits gegenüber E! News über die beiden Turteltauben ausgepackt: "Nina und Shaun verbringen aktuell sehr viel Zeit zusammen. Ihre Beziehung hat allerdings keinen offiziellen Titel, das ist aber normal bei Nina!", glaubte der Informant zu wissen. Die 31-Jährige wolle demnach nichts überstürzen, sondern dass sich die Verbindung in Ruhe entwickeln könne.

APEX / MEGA Nina Dobrev und Shaun White im März 2020

Getty Images Shaun White, Snowboarder

Getty Images Nina Dobrev 2020 in Beverly Hills



