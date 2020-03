Hat es zwischen Nina Dobrev (31) und Shaun White (33) etwa gefunkt? Die Schauspielerin ist schon seit einigen Monaten wieder Single. Nachdem sie und Grant Mellon sich im Februar 2019 zum ersten Mal als Paar in der Öffentlichkeit zeigten, hatten die beiden schon im November ihre Beziehung offenbar wieder aufgegeben. Doch könnte es sein, dass die Vampire Diaries-Beauty längst ein Auge auf einen neuen Mann geworfen hat? Immerhin wirken sie und Shaun ganz schön vertraut miteinander!

Paparazzi erwischten die Brünette und den Snowboarder am Sonntag zusammen in Malibu bei einer Fahrradtour. Nina zeigte sich bei dem Ausflug in einem komplett natürlichen Look: Sie trug kein Make-up und hatte einen lässigen Pulli mit einer langen Daunenjacke kombiniert. Shaun war ebenfalls in ein bequemes Outfit geschlüpft und strahlte beim Radeln bis über beide Ohren!

Ob sich zwischen den beiden etwa eine Romanze anbahnt? Dafür spricht nicht nur, dass sie trotz der aktuell geforderten sozialen Distanz zusammen unterwegs waren. Der dreifache Olympia-Gewinner scheint auch schon die Verantwortung für Ninas Hund übernommen zu haben: Vierbeiner Maverick durfte beim Fahrradfahren auf seinem Schoss Platz nehmen.

APEX / MEGA Nina Dobrev in Malibu im März 2020

APEX / MEGA Shaun White in Malibu im März 2020

APEX / MEGA Shaun White und Nina Dobrev in Malibu im März 2020



