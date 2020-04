Sind sie etwa schon bald zu viert? Seit nun mehr als zwei Jahren sind Hanna (24) und Jörn Schlönvoigt (33) Eltern einer Tochter – und die kleine Delia (2) hat das Leben des Paares gehörig auf den Kopf gestellt. Doch ist mit Kind Nummer eins die Familienplanung etwa schon abgeschlossen? Oder können sich der GZSZ-Star und seine Frau noch weiteren Nachwuchs vorstellen? Hanna liefert den Fans nun die Antwort!

Die 24-Jährige plaudert in einer Frage- und Antwortrunde in ihrer Instagram-Story jetzt offen private Details aus – so geht sie unter anderem auf die Frage eines Followers ein, der wissen wollte, ob und wann die beiden Baby Nummer zwei planen. "Wir können uns auf jeden Fall noch ein Geschwisterchen für Deli vorstellen", gibt Hanna preis. Allerdings werden sie und ihr Mann es erst einmal langsam angehen lassen und ihre volle Aufmerksamkeit ihrem Töchterchen schenken: "Aktuell lassen wir uns noch ein bisschen Zeit."

Bereits im April 2019 verriet Jörn im Promiflash-Interview, dass weiterer Nachwuchs zwar geplant ist, sie sich aber Zeit damit lassen wollen: "Ja, wir schließen es generell nicht aus, aber wir machen uns da überhaupt keinen Druck."

Anzeige

Instagram / hannaweig Hanna Schlönvoigt und Töchterchen Delia

Anzeige

Instagram / joern_schloenvoigt Hanna und Jörn Schlönvoigt mit ihrer Tochter Delia

Anzeige

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn Schlönvoigt und seine Tochter Delia



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de