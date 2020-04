Lucas Cordalis (52) hat genug von Häschen-Schlafanzügen und Kuschelsocken! Seit 2016 sind der Musiker und Daniela Katzenberger (33) verheiratet. Die gemeinsame Tochter Sophia (4) machte das Familienglück vor ein paar Jahren perfekt. Doch bei einem Thema gibt es seit einiger Zeit Komplikationen: Bei dem Paar herrscht eine kleine Sex-Flaute. Der möchte der Schlagerstar allerdings den Kampf ansagen – und zwar mithilfe heißer Unterwäsche für seine Liebste!

In einer neuen Folge von Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca packte der Sohn von Costa Cordalis (✝75) die Gelegenheit am Schopf: Zu deren 33. Geburtstag überraschte er seine Frau mit einem spontanen Shopping-Trip – neue Dessous sollten her! "Dass ich meine Frau in heißer Unterwäsche gesehen habe, das ist schon eine ganze Weile her. Ich würde sagen, rund um das Zeugungsdatum von Sophia!", erklärte der 52-Jährige und ergänzte: "Ich möchte das Gefühl haben, dass meine Frau auch für mich mal was Schönes anzieht! Man muss auch sein eigenes Auge mal wieder verwöhnen!" Das Einkaufen der feinen Teile gestaltete sich jedoch nicht ganz so einfach: Denn Daniela war von den Spitzenfummeln nicht besonders angetan. "Sexy ist immer so kratzig und unbequem. Da hab ich kein Bock mehr mit ihm in die Kiste zu steigen!" Schlussendlich wurden die beiden jedoch fündig, zur großen Freude von Lucas: "Jetzt mal wieder meine Frau in so tollen Sachen zu sehen, das hat schon was ganz Spezielles!"

Doch nicht nur Danielas Vorliebe für kuschelige Pyjamas stellt im Liebesleben der beiden eine Hürde dar – auch Töchterchen Sophia, die noch im Ehebett schläft, bereite so einige Probleme: "Ist ja klar, dass sich das sehr schwer gestaltet, das Bienchen da aufs Blümchen zu bringen!", erklärte Danni zuletzt in der Show.

"Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" Mittwoch, 8. April um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca, RTL II Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

Instagram / danielakatzenberger Lucas und Sophia Cordalis beim Schlafen



