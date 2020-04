Bei der fünften Staffel von Germany's next Topmodel erreichte sie den fünften Platz – heute arbeitet Louisa Mazzurana erfolgreich als Model, Influencerin und Bloggerin. Auf Instagram versorgt sie ihre rund 41.000 Follower regelmäßig mit Bildern und Videos. Neben Beauty-Tipps und einigen Fashion-Beiträgen konzentriert sich das Model auch auf Lifestyle-Themen und setzt sich für den Tierschutz ein. Jetzt entzückt sie ihre Fans mit einer freizügigeren Aufnahme!

Auf ihrem neuesten Instagram-Foto zeigt sich die Ex-GNTM-Teilnehmerin ungewohnt freizügig. Die Blondine posiert sonst eher in schöner Kleidung und verzaubert mit ihrem eigenen Mode-Stil. Mit dem Zitat von Oscar Wilde "Be yourself. Everyone else is taken" (zu Deutsch: "Sei du selbst. Alle anderen gibt es schon") scheint sie auf die Einzigartigkeit jedes Menschen anspielen zu wollen. Das Bild lässt außerdem zwei ihrer kleinen Tattoos zum Vorschein kommen, die sonst unter der Mode versteckt bleiben. Ihr Hund dient dabei als Schutz, damit man ihre Brüste nicht sieht. Ob sich der verführerische Blick an ihren Freund Yanik Strunkey richtet? Ihre Follower sind auf jeden Fall begeistert von dem Foto, was die durchweg positiven Kommentare vermuten lassen. "Wow" und "Beautiful" sind nur einige der lieben Bewertungen unter dem Beitrag.

Auch Yanik ist total verliebt in die Beauty. Der ehemalige Love Island-Teilnehmer kommentierte den Oben-Ohne-Schnappschuss seiner hübschen Freundin mit zwei kleinen Herzchen. Wer gerät bei solch einem Anblick nicht ins Schwärmen.

Instagram / louiblog Influencerin Louisa Mazzurana

Instagram / louiblog Louisa Mazzurana, Model

Instagram / louiblog Louisa Mazzurana und Yanik Strunkey im Mai 2019



