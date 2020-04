Yeliz Koc (26) plaudert ein bisher unbekanntes Detail aus ihrem Privatleben aus! Die schöne Der Bachelor-Bekanntheit hat neben ihrer Schwester Filiz Koc (33) eigentlich noch mehr Geschwister. Bisher wussten die Follower nur wenig über die Familienkonstellation der 26-Jährigen. Nur Filiz tauchte ab und an mal in ihren Storys oder Beiträgen auf. Nun klärte sie ihre Fans über ihre Familienverhältnisse auf. Besonders spannend dabei: Einer von Yeliz' Halbbrüdern weiß selbst nicht mal, dass er mit dem Reality-Star verwandt ist!

In einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story auf ihre Geschwister angesprochen, plauderte Yeliz' gleich mehrere pikante Geheimnisse aus. Sie hat neben Filiz noch mehr Halbgeschwister, die sie alle gleichermaßen liebe. Nur einer ihrer Halbbrüder wisse gar nicht, dass sie miteinander verwandt sind. "Ich darf aber auch nichts sagen, weil ich sonst eine Familie zerstören würde. Das finde ich sehr traurig", berichtete sie.

Tatsächlich ist die Situation verzwickter, als man zunächst annehmen könnte. Die beiden seien nämlich im selben Alter: "Klar, wenn man das Ganze so berechnet, was ja auch logisch ist, wenn ich sage, wir sind im gleichen Alter und wir sind nicht beide von meiner Mama, kann man ja eins und eins zusammenzählen", erzählte sie. Yeliz habe ihn sogar schon mal in der Stadt getroffen, ihn aber aufgrund der kompromittierenden Situation nicht ansprechen dürfen. Eigentlich wünsche sie aber sich nur eines: "Ich würde ihn gerne kennenlernen."

Instagram / filiz_koc_rose Filiz Koc, Schwester von Yeliz

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc November 2019

Instagram / _yelizkoc_ "Bachelor in Paradise"-Star Yeliz Koc



