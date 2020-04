Josephine Welschs (27) Babybauch wird immer runder! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und ihr Partner Robert Dallmann werden zum zweiten Mal Eltern – und dieses Mal gibt es gleich doppeltes Babyglück. Sie erwarten Zwillinge. Josi kann die Geburt ihrer beiden Kleinen mittlerweile kaum noch erwarten. Kein Wunder, schließlich ist ihr Bauch schon so groß, dass selbst bequeme Leggings nicht mehr passen!

Das verriet die Influencerin jetzt in ihrer Instagram-Story. Nur in ein Handtuch gehüllt, präsentierte sie darin ihre XXL-Babykugel. "Ich fühle mich auch so langsam einfach nur noch wie ein Zirkuszelt. Mir passen auch keine Schwangerschaftsleggings mehr. Die schnüren mir alles ein. Der Bauch ist zu groß", erklärte sie. Lange werden ihre Zwillinge aber sicherlich nicht mehr auf sich warten lassen. Josephine hatte bereits angedeutet, dass es jetzt jederzeit losgehen könne.

Bis dahin gönnt sich die Mama des kleinen Tristan aber noch ein wenig Entspannung in der Badewanne. So einen großen Babybauch mit sich herumzutragen ist nämlich gar nicht so leicht. "Es ist einfach so geil, ein paar Minuten der Erdanziehungskraft zu entfliehen. Einfach mal entspannen", erzählte von der Wanne aus.

