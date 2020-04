Bereut Calvin Kleinen diese Aktion bei Temptation Island? Der Telekom-Mitarbeiter nahm gemeinsam mit seiner Freundin Pia Peukmann an der aktuellen Staffel des Fremdgeh-Formats teil. Den Anmachversuchen der Single-Girls standzuhalten, gelang dem 27-Jährigen jedoch nicht so recht. Vor allem Jacqueline Siemsen hatte es Calvin angetan. Die beiden landeten sogar zusammen im Bett. Zwar unterhielten sie sich nur miteinander, kamen sich dabei aber gefährlich nah. Bereut Calvin im Nachhinein diesen intimen Moment?

Nicht wirklich! "Im Großen und Ganzen bin ich ganz zufrieden mit mir. In ein paar Situationen habe ich mich dumm angestellt, aber scheiß drauf", verriet der Flirt-Fan gegenüber Promiflash über seinen TV-Auftritt. Dass er bei den Zuschauern wegen seines Verhaltens nicht besonders gut ankommt, könne Calvin verstehen. Jedoch bezweifle er, dass die Kamera vor allem den Moment im Bett mit Jacky wirklich richtig eingefangen hat. "Sie ist teilweise beim Reden bei mir eingepennt, weil es so spät war und wir so viel getrunken hatten. Also teilweise war das nicht geplant, dass wir zusammen schlafen", rechtfertigte sich Pias Freund.

Der Alkohol floss in der Männer-Villa literweise. Dabei seien nicht alle Verführerinnen mit der Getränkeflatrate klargekommen. Nachdem sich einige der Frauen in Jackys Zimmer übergeben hätten, habe Calvin nur ein Gentleman sein wollen: "Da habe ich zu Jacky gesagt, dass sie bei mir pennen kann", erklärte sich der Muskelmann im Promiflash-Interview.

Alle Infos zu "Temptation Island - Versuchung im Paradies" bei TVNOW.

Anzeige

TV NOW Jacqueline Siemsen und Calvin Kleinen bei "Temptation Island" 2020, Folge 5

Anzeige

TVNOW Calvin Kleinen bei "Temptation Island"

Anzeige

TV NOW Jacqueline Siemsen und Calvin Kleinen bei "Temptation Island" 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de