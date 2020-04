Gewisse Umstände schweißen sie noch enger zusammen! Seit Februar ist Nathalie Bleicher-Woth (23) wieder in festen Händen. Zusammen mit ihrer neuen Freundin verbrachte die Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin erst kürzlich ein paar Tage in Spanien. Aufgrund der aktuellen Situation sind die beiden nach diesem Trip nach London gereist, wo Nathalies Neue lebt. Seitdem sitzt die BTN-Schönheit dort fest. Und wie klappt das vorübergehende Zusammenleben bei Nathalie und ihrer Freundin?

Gegenüber Promiflash gibt die 23-Jährige ein Liebes-Update und erzählt, wie sich die derzeitigen Umstände auf ihre Beziehung auswirken: "Wir verstehen uns auf jeden Fall sehr, sehr gut und das Ganze hat uns auf jeden Fall viel mehr zusammengeschweißt." Zwar sei der Alltag deutlich anders als normal, dennoch genieße das Paar die gemeinsame Zeit. Nathalie betont aber auch, dass sie manchmal Heimweh habe: "Es sind einige Sachen, die ich vermisse, die mir schon fehlen."

Wann die Kim-Darstellerin wieder nach Hause kann, ist derweil noch ungewiss. Umso wichtiger ist es für Nathalie, weiterhin mit ihrer Familie in Kontakt zu bleiben. "Ich facetime jetzt auch sehr viel, was ich früher nicht so oft gemacht habe, um halt meine Freunde und meine Familie sehen zu können", verrät sie im Promiflash-Interview.

