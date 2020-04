Am 14. April geht es auf RTL wieder heiß her: Mit "Are You The One?" startet der Sender ein brandneues Dating-Format auf TVNOW – ab dem 6. Mai flimmert die Kuppelshow auch über die TV-Bildschirme. Das Konzept: Im Vorfeld haben Experten je ein perfektes Match für die Teilnehmer ermittelt. Somit sollte beim großen Kennenlernen für jeden der insgesamt 20 Kandidaten der richtige Partner dabei sein. Promiflash stellt euch nun die heißen Single-Ladys vor, die ihre Mr. Rights finden wollen!

Aline Lawin – "Gefühle sind zwar schön, täuschen aber oft"

Die 33-jährige Kölnerin ist seit zwei Jahren Single. Für sie kommt aber nicht jeder Mann infrage: Die Event-Hostess zieht reife, charmante und sportliche Gentlemen jedem Schönling vor. Ecken, Kanten und sogar ein wenig Dominanz sind erwünscht! Was dagegen gar nicht geht: selbstverliebte "halbe Hemden"! Nach ihren vergangenen Liebespleiten hat die Blondine Probleme, sich zu verlieben. Ob sie bei "Are You The One?" endlich ihren Traumprinzen findet?

Ivana Rujevic – "Ein 'Perfect Match' ist für mich ein Hauptgewinn, der Sechser im Lotto"

Die Krankenschwester ist 28 Jahre alt und kommt aus Baden. Seit zwei Jahren geht die Tattoo-Liebhaberin allein durchs Leben und wünscht sich einen loyalen, emphatischen Mann, der das ändert. Ihr No-Go sind kleine Herren, schließlich ist die Brünette selbst von beachtlicher körperlicher Größe. Ivana hat zwei längere Partnerschaften hinter sich und braucht mittlerweile Zeit, sich jemandem zu öffnen. In Südafrika sucht die medizinische Fachangestellte einen Doctor Love, der sie auch ohne viele Worte versteht.

Katharina – "Ich bin ein sehr starker Gefühlsmensch und höre mehr auf meinen Bauch als auf den Kopf"

Bombshell-Alarm! Die 24-Jährige Kellnerin aus Kamen hat bei "Are You The One?" ein genaues Beuteschema: Ein südländischer Typ mit heißblütigem Temperament soll es sein. One-Night-Stands könne aber auch der heißeste Kavalier knicken. Die Rheinländerin ist zurückhaltend und wünscht sich jemanden mit ausgeprägtem Beschützer-Instinkt, der seine starken Arme um sie legt. Ob ihre Liebes-Durststrecke nach zwei gescheiterten Beziehungen wohl in der Sendung zu Ende geht?

Laura Morante – "Jeder muss sich auf das Spiel einlassen, um den perfekten Partner für sich zu finden"

Die Friseurmeisterin aus Essen ist seit einem Jahr Single – bei ungepflegten Männern würde sie es getrost weiterhin bleiben! Stattdessen haben große und durchtrainierte Boys das Zeug, ihr Herz zu erobern. Die spanische Blondine möchte ihren Seelenverwandten finden und mit ihm Kinder haben!

Luisa – "'Are You The One?' ist ein unfassbar aufregendes und emotionales Experiment, das mich aus meiner Komfortzone gelockt hat"

Die 23-Jährige aus Würzburg ist nicht nur hübsch, sondern auch intelligent. Die Medienkommunikations-Studentin ist seit einem halben Jahr wieder zu haben und steht auf Südländer mit Humor. Hochnäsige und protzige Kerle sollten dagegen wohl gleich die Biege machen. Die Cheerleaderin wurde in der Vergangenheit hintergangen und wird nun schnell eifersüchtig. Ihr potenzieller Partner sollte sich also nicht nach den anderen Kandidatinnen umschauen!

Madleine – Ich bin ein Mensch, der auf sein Herz hört und nach seinen Emotionen handelt"

Maddi ist 26 Jahre alt, kommt aus Bielefeld und sucht nach zwei Jahren Solo-Leben nach ihrem Traumtypen. Die Go-Go-Tänzerin steht auf gepflegte, wertschätzende Bartträger. Auf Lippen, Zähne und Hände legt sie besonderen Wert. Mit Egoismus, Geiz und Unehrlichkeit kann die Drogistin nichts anfangen! Ihr perfektes Match macht mit ihr Shisha-Bars unsicher und wenn die Chemie stimmt, ist gegen einen Kuss oder Sex selbst nach kurzer Zeit nichts einzuwenden!

Melissa – "Bei keiner anderen Dating-Show sind Herz und Kopf, die sich oftmals nicht ganz einig sind, so sehr gefragt"

Die 23-Jährige hat Erfolg im Beruf – nun soll es auch im Liebesleben der Immobilienkauffrau klappen! Seit eineinhalb Jahren sucht sie nach ihrem ganz persönlichen Traummann à la Channing Tatum (39). Langhaarige Südländer punkten bei ihr nicht. Auch Männer ohne Köpfchen sind für die Blondine ein No-Go. Hat sie einmal einen Fisch an Land gezogen, erlaubt Melissa keine weiteren Damen in der Nähe ihres Fangs – sonst fährt sie die Krallen aus!

Michelle Dahmen – "Schaue den Menschen nicht vor den Kopf, sondern höre ihnen zu"

Michelle aus Herzogenrath will ihrem einjährigen Single-Leben ein Ende bereiten – dafür sind der Automobilverkäuferin vor allem Typen wie Zac Efron (32) und Elyas M'Barek (37) willkommen. Unhöflichkeit, Respektlosigkeit und selbstverliebte Verführer duldet sie nicht. Für einen Teamplayer hätte sie allerdings durchaus einen Platz in ihrem Herzen.

Nadine – "Am Ende sollte man sich aber bewusst sein, dass es nur eine theoretische Formel ist, die gegen Gefühle nicht ankommen kann"

"Dine" aus Berlin ist 25 und hat schon nach zwei Monaten ohne Partner genug. Die Studentin der Wirtschaftskommunikation steht auf Typen mit schwarzem, trockenem Humor, die ihren sportlichen Lifestyle unterstützen! Die angehende Bikini-Athletin geht fünf- bis achtmal die Woche ins Gym. Ob sie bei "Are You The One?" wohl einen Trainingspartner mit Vorzügen findet?

Sabrina – "Ein 'Perfect Match' ist jemand, der mit mir ziehen kann. Der genauso aufgeschlossen, neugierig und positiv durch das Leben strahlt wie ich"

Diese Lady hat genaue Vorstellungen von ihrem Zukünftigen! Die 30-Jährige, die seit zwei Jahren Single ist, sucht einen südländischen Akademiker mit hellen Augen. Männer zwischen 1,85 und 1,90 Meter haben die Chance, das Herz der dominanten Unternehmerin zu erobern. Eifersucht ist für sie allerdings ein absoluter Liebestöter!

Welche "Are You The One?"-Kandidatin ist eure Favoritin? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich "Are You The One?"-Kandidatin Aline Lawin

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich "Are You The One?"-Kandidatin Ivana Rujevic

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich "Are You The One?"-Kandidatin Katharina

TVNOW / Markus Hertrich "Are You The One?"-Kandidatin Laura Morante

TVNOW / Markus Hertrich "Are You The One?"-Kandidatin Luisa

TVNOW / Markus Hertrich "Are You The One?"-Kandidatin Madleine

TVNOW / Markus Hertrich "Are You The One?"-Kandidatin Melissa

TVNOW / Markus Hertrich "Are You The One?"-Kandidatin Michelle Dahmen

TVNOW / Markus Hertrich "Are You The One?"-Kandidatin Nadine

TVNOW / Markus Hertrich "Are You The One?"-Kandidatin Sabrina

Welche "Are You The One?"-Kandidatin ist eure Favoritin? Aline Ivana Katharina Laura Luisa Madleine Melissa Michelle Nadine Sabrina Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de