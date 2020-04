Für die Kandidatinnen von Germany's next Topmodel geht es kommenden Donnerstag um den nächsten wichtigen Schritt auf dem Weg zum großen Finale im Mai dieses Jahres: Der Einzug in die Top Ten steht an. Aktuell sind noch elf Mädchen im Rennen, aller Voraussicht nach wird also mindestens ein Nachwuchsmodel die Dreharbeiten in Los Angeles beenden und zurück nach Deutschland fliegen müssen. Aber welche der Schönheiten soll es eurer Meinung nach treffen?

Maribel Sancia Todt hat in den vergangenen Wochen wohl mit Abstand die meiste Kritik einstecken müssen. Immer wieder wurde die Pferdeliebhaberin von Jurychefin Heidi Klum (46) für ihre Leistung getadelt. In der zehnten und bislang letzten Episode konnte Maribel allerdings glänzen. Ob ihr das auch in der nächsten Folge gelingt? Eng werden könnte es womöglich auch für Vivian Cole. Die Münchnerin hatte in den vergangenen GNTM-Ausgaben mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Weniger knapp dürfte es bei Lijana aussehen. Die Kasslerin pushte sich selbst in der gesamten bisherigen Staffel stets zu Höchstleistungen. Heidi bezeichnete sie mehrmals als beste Kandidatin der Woche.

Maribel Sancia Todt, Model

Vivian, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel"

GNTM-Kandidatin Lijana



