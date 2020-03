Und die Turtel-Offensive geht in eine neue Runde! Dass Lady Gaga (33) aktuell wohl kaum glücklicher sein könnte, steht bei den zahlreichen Pärchenfotos der vergangenen Wochen wohl außer Frage. Der neue Mann an ihrer Seite heißt Michael Polansky und hat das Herz der Sängerin offensichtlich im Sturm erobert. Und obwohl die zwei schon einige Wochen zusammen sind, bekommen sie einfach nicht genug voneinander!

Das beweist ein brandneues Pärchenfoto auf dem Instagram-Profil der Musikerin. Zusammen mit ihrem Freund macht sie ein verführerisches Selfie. Während Lady Gaga sexy in die Kamera schaut, blickt Michael verträumt über ihre Schulter. Die Fans scheinen jedenfalls alles andere als genervt von den Turtel-Pics des Paares zu sein. Im Gegenteil: Die Community feiert es total. In nur wenigen Stunden wird der Post tatsächlich über 1,4 Millionen Mal geliked.

Lady Gaga macht also kein Geheimnis aus ihrer neuen Liebe – kaum zu glauben, dass es die 33-Jährige angeblich gar nicht so ernst mit ihrem Partner meint. "Sie haben Spaß und sie mag die Aufmerksamkeit, aber er ist nicht der einzige Typ, den sie interessant findet", will ein US Weekly erfahren haben.

Anzeige

MEGA Lady Gaga und Michael Polansky in Miami, Januar 2020

Anzeige

Instagram / ladygaga Lady Gaga und Michael Polansky

Anzeige

Instagram / / Michael Polansky und Lady Gaga



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de